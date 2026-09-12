Неприятна новина за вторите пенсии
Размерът ще бъде намален по няколко причини
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Размерът ще бъде намален по няколко причини
Група ГЕОТЕХМИН обновява храмове, училища и детски площадки
Без консенсус на председателският съвет на НС по промените в КСО
Конфликт в коалицията няма, няма и национализация на частните пенсионни фондове. Това обяви социалният министър Ивайло Калфин след редовното заседание...
Промените в Кодекса за социално осигуряване се нуждаят от много широк обществен дебат - и със синдикатите, с Асоциацията на фондовете и работодателски...
От ДСБ атакуваха подготвяните от министъра на финансите промени в Кодекса за социално осигуряване. Те призоваха министър Горанов да не внася написания...