Новите избори! Желязков с призив към Радев

Премиерът в оставка Росен Желязков призова президента по-бързо да назначава служебно правителство и да отива на избори. Той направи това от Велико Търново, където инспектира саниран блок в същото време, когато в София вървеше процедурата по връчването на третия мандат.

"Ако се счита, че служебният кабинет ще даде нова легитимност на изпълнителната власт, по-бързо да се назначава", каза Желязков пред медиите. Според него трябва и по-бързо да се отива на избори. Той отговори и защо не е бил днес в парламента, като посочи, че Народното събрание в момента е най-голямата предизборна платформа.

„Очакваме конституционната процедура да се развива в духа на Конституцията, а не в духа на политическия шоу спектакъл“, заяви министър-председателят в оставка Росен Желязков пред медиите във Велико Търново във връзка с насрочването на изборите.

Министър-председателят призова за бързо провеждане на изборите и подчерта необходимостта от постигнат консенсус: „Важно е при постигнатия консенсус да отидем колкото се може по-скоро на избори, за да не похабяваме обществените очаквания с различни процедурни моменти. И ако се счита, че служебният кабинет ще даде нова легитимност на изпълнителната власт, да се назначи по-бързо“, категоричен бе Росен Желязков.

Премиерът посочи, че забавянето на провеждането на изборите не е в полза на обществените очаквания и затруднява по-ефективното изпълнение на ангажиментите и законодателните цели на изпълнителната власт.

Росен Желязков отправи критика към забавянето на процедурата по връчване на мандати за съставяне на правителство и насрочването на избори от страна на президента Румен Радев. „Тогава, когато правителството подаде оставка, това беше, за да се отиде на нови избори. Отлагането на намирането на нова легитимност не отговаря на обществените очаквания“, подчерта той.

Министър-председателят отбеляза, че днес правителството навършва една година и въпреки че изпълнява функциите си до назначаването на служебен кабинет, трябва да работи отговорно и да не се превръща в участник на предизборната сцена.

Премиерът Росен Желязков е на инспекция във Велико Търново заедно с министъра на енергетиката Жечо Станков и кмета на града Даниел Панов, за да провери напредъка по санирането на жилищни блокове. Посещението е част от контрола върху изпълнението на ключови публични проекти, свързани с енергийната ефективност и качеството на живот в градовете, стана ясно от прякото излъчване на страницата на Министерски съвет във Фейсбук.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com