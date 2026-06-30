Радев връща стар кадър начело на ДАНС

Министерският съвет предлага Пламен Тончев да бъде избран за председател на Държавната агенция „Национална сигурност”. Това става ясно от официално правителствено решение, прието на 29 юни.

Документът, подписан от премиера Румен Радев, предвижда кабинетът да внесе номинацията в Народното събрание.

В момента Тончев ръководи комисията по досиетата, която управляващите планират да закрият със законови промени, предложени в проекта за Бюджет 2026.

С Решение № 423 на Министерския съвет от 2021 г. и с Указ № 148 от 26 май 2021 г. на президента на Република България Пламен Тончев е назначен за председател на ДАНС до изтичането на мандата на освободения председател Димитър Георгиев. С нов указ на президента - Указ № 47 от 7 април 2023 г., Пламен Тончев е преназначен за председател на Държавна агенция "Национална сигурност". С Указ № 87 на президента на Република България от 4 юни 2025 г. Пламен Тончев е освободен от длъжността председател на ДАНС.

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