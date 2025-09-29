Кметът на Плевен за безводието: Дълго време нищо не е правено

Плевен продължава да живее под сянката на тежка водна криза, като

близо 80 процента от водата изтича в земята заради разпадаща се ВиК мрежа.

Кметът д-р Валентин Христов обвини години на бездействие и пропуснати проекти за сегашното бедствено положение и настоя за незабавни държавни инвестиции.

Спешни мерки и огромни загуби

„Общината приоритизира своите проекти, свързани с ВиК инфраструктурата, и ги подаде за одобрение към Министерството на финансите и МРРБ“, обясни Христов пред БНТ.

По думите му мрежата е толкова амортизирана, че загубите на вода достигат 75-78 процента. Като краткосрочни действия общината вече помага на местното ВиК дружество с техника и работници, за да се ограничи течът и да се осигури поне минимално водоснабдяване.

Пропуснати проекти и вина от миналото

Кметът подчерта, че „водните цикли на градовете не се извършват от общините“, а се финансират от държавата и ВиК дружествата.

„Плевен е изпуснал два водни цикъла. Последният е бил през 2016 г., и то само частичен – сменени са мрежи в две села и ремонт на пречиствателната станция в Божурица. След това нищо не е правено,“ заяви Христов. Той припомни, че още през 2011 г. загубите са били 52%, а сега кризата е следствие на „дългото време нищо правене“.

Държавата държи ключа за решението

Според Христов единственият изход е бързо финансиране на нов воден цикъл от държавата и участие на ВиК дружеството в европейски оперативни програми за подмяна на тръбите и канализацията.

„Всичко, което гражданите са принудени да търпят, е следствие на това, че години наред не е имало воля да се действа“, завърши кметът, призовавайки за национална намеса, за да се сложи край на безводието.

