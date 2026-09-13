Водната криза ескалира! Кмет получи смъртна заплаха
Назначена му е полицейска охрана
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Назначена му е полицейска охрана
Валентин Христов настоява за спешни инвестиции и разкри колко вода се губи всеки ден
„Вярвам в подкрепата на плевенчани и тяхното желание за промяна”, заяви Валентин Христов
Валентин Христов обясни, че градът не се е променял от 8 години
Валентин Христов води пред Георг Спартански с 18%
Сензационни подробности за последния задържан
Имах планирана бизнес среща преди две седмици, твърди Валентин Христов
Става дума за Валентин Христов - издирван с Европейска заповед за арест
Кметът на Перник д-р Вяра Церовска поздрави за 60-годишния му юбилей тежкоатлета Валентин Христов - почетен гражданин на Перник, рекордьор и медалист...
Поредна лоша новина от щангите. Трима медалисти от световното първенство по вдигане на тежести в Хюстън (САЩ) през ноември са дали положителни допинг...
Валентин Христов, един то деветимата щангисти на Азербайджан, които бяха хванати с допинг, вече се е прибрал в България, научи "Стандарт". Отборът от...