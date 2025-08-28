Мрежата кипи! Ето къде е водата на Перник

Докато в редица градове се борят в безводието, включително и в Перник, стана ясно че вече пета година я пилеят по скандален начин.

Във Фейсбук беше разпространено видео, на което се вижда какво се случва в града.

Достатъчно е само да кажем, че изпълнението до момента на всичко свързано с водния цикъл в града, е толкова объркано, че всеки ден водата избива на поне десет места в града.

Всичко е направено с обратен наклон и в обратна посока, като вместо към пречиствателната станция, която е в посока град Батановци, то е изградено към квартал “Изток” в посока София.

Така най-ниската точка реално е улица „Рашо Димитров“ в квартал Изток, като вследствие на всичко това, там се пълнят подземните етажи с вода, а питейната вода се смесва с канализационната.

Това е следствие и на факта, че изкопът е направен с 1 метър по-ниско и водопроводните тръби се срещат с тръбите на ТЕЦ-а. Именно затова от централата са принудени да правят все нови и нови байпаси, а резултатът на всичко е, че жителите на град Перник плащат със своето здраве.

