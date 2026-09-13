Графа проговори за най-тежките загуби
Певецът разказва за болката от загубата на родителите си, любовта към съпругата Мария и специалния ритуал, който пази всяка вечер
Следете всички новини, анализи и коментари за Владимир Ампов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Певецът разказва за болката от загубата на родителите си, любовта към съпругата Мария и специалния ритуал, който пази всяка вечер
Много се ядосвам напоследък, само децата ми ме просълзяват, признава Влади Ампов Графа ходи на бокс, за да свали стреса. "Много се ядосвам напоследък...
Благоевград. Известният български изпълнител Владимир Ампов - Графа пристига днес в Благоевград. Концертът му в областния център е част от националнот...