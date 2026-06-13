Всичко за 2 Май

Следете всички новини, анализи и коментари за 2 Май. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Чака ни облачна събота

Чака ни облачна събота

Започналото още във вечерните часове увеличение на първо висока, а после и средна облачност, ще продължи и в събота. Над много райони облаците ще бъда...

01 май | 16:50
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Обявяват 25 май за неучебен

Обявяват 25 май за неучебен

25 май най-вероятно ще бъде неучебен ден за училищата, съобщи просветният министър Тодор Танев. Той заяви, че такава е била досегашната традиция и сиг...

29 април | 17:05
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