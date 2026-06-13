Парите идват при 3 зодии на 2 май
Планетата на разширението и изобилието е на наша страна и това се усеща като истински подарък от Вселената
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Планетата на разширението и изобилието е на наша страна и това се усеща като истински подарък от Вселената
През деня повече слънчеви часове ще има преди обед
Относно 2 май
Заповедта не важи за детските градини и детските ясли, за които 2 май е присъствен ден
Мечовете от желязо записват дати в историята, духовният меч на словото пише вечност, заяви Илияна Йотова по случай празника
Започналото още във вечерните часове увеличение на първо висока, а после и средна облачност, ще продължи и в събота. Над много райони облаците ще бъда...
25 май най-вероятно ще бъде неучебен ден за училищата, съобщи просветният министър Тодор Танев. Той заяви, че такава е била досегашната традиция и сиг...