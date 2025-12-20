Рожден ден днес има Петя Димитрова

Рожден ден днес има главният изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Пощенска банка Петя Димитрова. "Стандарт" й пожелава лично щастие и професионални успехи.

Да почерпят още:

Маргарита Хранова, поп певица

Георги Константинов, поет

Павлина Филипова, европейска шампионка по биатлон

Христо Стоянов, писател

Емил Тасев, барабанист

Д-р Здравка Масларова–Якимова, началник отделение по физиотерапия и рехабилитационна медицина в МБАЛ „Проф.Д.Ранев“, гр. Пещера

Д-р Кристиян Деневски, началник Отделение по нуклеарна медицина УМБАЛ „Пълмед“

