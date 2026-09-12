48 часа напрежение: магнитна буря разтърсва планетата
Трябва са пие много вода
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Трябва са пие много вода
От днес до 15-ти април движението по моста при Русе ще се осъществява в една лента и ще бъде затруднено
Мълния причини тежка авария и наруши движението на влаковете "Евростар" под Ламанша, съобщи Би Би Си. Стотици пътници са били блокирани с часове, сле...