Славена Вътова призна за шеф Ангелов
Вратите на Кухнята на Ада се отвориха широко за 13 български популярни лица и звезди
Следете всички новини, анализи и коментари за Славена Вътова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Вратите на Кухнята на Ада се отвориха широко за 13 български популярни лица и звезди
Падна от скала
Случилото се на сватбата
Доста от инфлуенсърите вземат по-малко пари, отколкото могат, каза също тя
Носи шина на коляното. Причината
Прави й скъпи подаръци
В началото на август тя пусна предизвикателна снимка, а сега това...
„Мис България 2006" Славена Вътова-Цолова роди момиченце. Тази нощ на бял свят се е появила малката Ема. „Най-накрая и от мен излезе човек! Ема е вс...
Славена Вътова, "Мис България 2006", и актьорът Дарин Ангелов са романтична двойка. Но само на кино. Те са героите във видеото на "Телефонът звъни", н...
Мис България попадна в обятията им, докато журираше конкурс за Хелоуин
Зоран Костов, който гримира някои от най-известните холивудски актьори, снимащи у нас, ще оценява мераклиите за слава на Хелоуин парти в "Бедрум". В...