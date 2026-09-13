Всичко за Славена Вътова

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Славена и Дарин се влюбиха

Славена и Дарин се влюбиха

Славена Вътова, "Мис България 2006", и актьорът Дарин Ангелов са романтична двойка. Но само на кино. Те са героите във видеото на "Телефонът звъни", н...

13 юни | 22:50
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"Мис България" вдига оценки

"Мис България" вдига оценки

Зоран Костов, който гримира някои от най-известните холивудски актьори, снимащи у нас, ще оценява мераклиите за слава на Хелоуин парти в "Бедрум". В...

30 октомври | 7:15
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