8 жени, които белязаха България завинаги
Силни и образовани, те по нищо не отстъпват на царе, воини, дипломати и мъдреци, с които страната ни се гордее
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Силни и образовани, те по нищо не отстъпват на царе, воини, дипломати и мъдреци, с които страната ни се гордее
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