Изненада на границата! Случи се нещо невиждано (ВИДЕО)
Граничните полицаи подаряваха усмивка и щастие
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Граничните полицаи подаряваха усмивка и щастие
Не е за вярване как минават автомобилите и камионите
Засегна най-важните теми от отношенията ни
Това може ли да е нормално?
Усложнява се обстановката в района
Километрични задръствания
Как описа той ситуацията и кошмарното чакане
Свързано е с култов ресторант
И подадоха официално оплакване
За влизане в Турция
Какво се случва на граничните части с Беларус
Километрични колони от автомобили
Откъде идва категоричното искане за това
Има мобилизация на значителни военни части
Македония е затворила границата с Гърция за бежанци, като 2600 души са останали блокирани от гръцката страна на браздата, съобщиха гръцките власти, ци...
Блокадата на Кулата-Промахон
Отново протест на гръцки фермери на гръцко-българския граничен пункт Кулата - Промахон. От вчера това затруднява обстановката на границата с Гърция. З...
Пловдив. 730 хил. къса цигари без бандерол, тютюн за пушене и 24 000 текстилни изделия, нарушаващи правата на интелектуална собственост, откриха и зад...
Добрич. ТИР с молдовски шофьор, пътуващ за Русия транзитно през България се е обърнал малко преди граничния пункт, съобщиха от Областно пътно управлен...
Километричните колони от камиони на турската граница изчезнаха. Два телефонни разговора между министрите на транспорта на България и Турция Кристиан К...