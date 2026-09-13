Дадоха 12 лиценза за хазарт в интернет
София. 12 лиценза за онлайн залагания са издадени вече у нас, а секторът на онлайн гейминга бележи бурно развитие. Това заяви Ангел Ирибозов, председа...
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София. 12 лиценза за онлайн залагания са издадени вече у нас, а секторът на онлайн гейминга бележи бурно развитие. Това заяви Ангел Ирибозов, председа...
София. Глобалният портал за онлайн залагания bet365 кандидатства за лиценз за организиране на онлайн залагания в България, казаха за "Стандарт" от Дър...
Комисията е издала едва 9 лиценза за залагания в интернет
Бием Аржентина и сме на полуфинал, твърди Любо Ганев
Достъпът до 27 сайта за хазарт не беше ограничен, въпреки решение на съда