Кой ще наследи Ваня Стефанова? Започва изборът на нов и.ф. главен прокурор

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет започва процедурата по определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор. Причината е, че на 22 октомври изтича шестмесечният срок, в който Ваня Стефанова (на кадъра горе) може по закон да ръководи прокуратурата временно.

Първото име е Магдалена Лазарова

Очаква се кадровиците да поискат съгласие от заместник главния прокурор Магдалена Лазарова да поеме временно ръководството на държавното обвинение. Тя беше вторият заместник на Борислав Сарафов и ако приеме, може да оглави прокуратурата до избора на нов титулярен главен прокурор.

Името на следващия изпълняващ функциите обвинител номер едно се очаква да стане ясно още тази седмица.

Ваня Стефанова пое поста през април

Стефанова беше определена за и.ф. главен прокурор на 22 април 2026 г., след като Борислав Сарафов оттегли съгласието си да продължи да изпълнява функциите. Решението тогава беше взето единодушно от Прокурорската колегия.

След промените в Закона за съдебната власт беше въведен максимален шестмесечен срок за временно изпълнение на функциите на главен прокурор. Законът предвижда заместник на главния прокурор да може еднократно да поеме поста, като процедурата преминава през ВСС.

Така съдебните кадровици трябва да осигурят приемственост в ръководството на прокуратурата, докато бъде избран титуляр за поста.