Започна извънредното заседание, свикано от Йотова ОБНОВЕНА

Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикан от президента Илияна Йотова след ударите с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България преди ден. Единият съд потъна с целия екипаж на борда, който е загинал.

Темата на съвещанието е "Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна". В него участват лидерите на парламентарно представените политически сили, премиерът, министри, шефове на спецслужби.

Йотова го насрочи, след като отмени предизборните си прояви и след призивите, прозвучали от страна на ПП и ДБ.

Йотова посрещна с ръкуване всеки от участниците, а премиерът Румен Радев дори я разцелува. Протоколно, преди да се оттеглят на закрито за медии, участниците в заседанието си направиха семейна снимка. От двете страни на Йотова застанаха председателката на НС Михаела Доцова и премиерът Румен Радев.

До Доцова се нареди лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, а до него Станислав Анастасов от ДПС. След него се подредиха Ивайло Мирчев от ДБ, Николай Денков от ПП, лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, а на края на редицата до него застана председателят на ПГ на ПБ Петър Витанов.