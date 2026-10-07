Радев с важна новина за младите лекари. По-високи заплати в Бюджет 2027

По-високи заплати за младите лекари ще бъдат заложени в държавния бюджет за 2027 г. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на редовното заседание на Министерския съвет. Той увери, че правителството работи не само за подобряване на възнагражденията, но и за по-бързата професионална реализация на младите медици в България. Темата остава сред ключовите за здравната система заради трудностите при задържането на млади специалисти и недостига на кадри в редица лечебни заведения.

Радев постави акцент и върху борбата със злоупотребите в здравеопазването. Той поздрави служителите на Министерството на здравеопазването, МВР, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разследването на предполагаеми нарушения, свързани с клинични пътеки, клинични изпитания, скъпоструващи лекарства и болнична дейност.

Акцията в Пловдив изведе на преден план съмненията за неправомерно получаване на средства от НЗОК чрез фиктивно отчитана медицинска дейност. По случая вече има привлечени обвиняеми, а разследващите проверяват голям обем документация и плащания към лечебни структури.

„Отдавна се говори за големите злоупотреби и източване на Националната здравноосигурителна каса“, заяви премиерът. По думите му една от основните задачи на правителството е подобни практики да бъдат разкривани навреме и възможностите за тяхното повторение да бъдат ограничавани.

Радев увери, че кръстосаните проверки няма да останат само в Пловдив, а ще продължат в цялата страна. Кабинетът подготвя и промени в Закона за обществените поръчки, насочени към ограничаване на възможностите за неправомерно източване на средства от Здравната каса.

Така правителството поставя два паралелни приоритета пред здравеопазването - по-добри условия и перспектива за младите лекари и по-строг контрол върху публичния ресурс в системата.