Радев след кризата в Черно море: Спокойствие, трезва преценка и повече сигурност

„Няма място за истерия. Необходимо е хладнокръвие и трезва преценка.“ С тези успокояващи думи премиерът Румен Радев коментира ситуацията след атаките по два кораба в Черно море и действията на българските спасителни екипи. Преди началото на заседанието на Министерския съвет той подчерта, че България е показала способност да реагира професионално при бедствия и аварии в своята изключителна икономическа зона. Радев благодари на екипажа на българския кораб „Диоскурия“, както и на екипите на Военноморските и Военновъздушните сили, „Гранична полиция“ и медиците, участвали в спасителната операция.

Човешкият живот е висша ценност

„За пореден път показахме, че за нас човешкият живот е висша ценност и България разполага със способности за аварийно спасяване в своята изключителна икономическа зона съгласно международните конвенции“, заяви премиерът.

Той призова темата за сигурността да не бъде използвана за политическо напрежение и заяви, че свиканият от президента Консултативен съвет за национална сигурност не трябва да се превръща в сцена за „предизборни демагогии“.

Радев подчерта, че изграждането на способности за противодействие на безпилотни системи във въздуха и по море е сложна задача, която не може да бъде решена за дни. „Изисква се време, а и финанси“, посочи той.

Процедурата за нови безпилотни системи вече е започнала

Премиерът припомни, че още през 2023 г. при служебното правителство тогавашният министър на отбраната е заложил придобиването на безпилотни летателни системи от висок клас, които да могат да наблюдават цялата българска изключителна икономическа зона.

По думите на Радев през следващия период не са били предприети необходимите последващи стъпки. Сега, заяви той, министърът на отбраната е подготвил документацията и процедурата вече е стартирана.

Целта е България да разполага с по-добри способности за наблюдение, ранно откриване и реакция при заплахи в Черно море.

Още пет зенитно-ракетни комплекса

Румен Радев припомни и включването на България в инициативата за европейски въздушен щит през 2022 г. Сега правителството придвижва и нов проект за укрепване на противовъздушната отбрана.

„Едва днес, след всичката извършена работа от нашето правителство, приемаме проект за инвестиционен разход за закупуване на още пет зенитно-ракетни комплекса. Очаквам до седмици да имаме договор“, заяви премиерът.

Така кабинетът свързва непосредствената реакция след инцидентите в Черно море с по-дългосрочна политика за модернизация на отбранителните способности.

Радев постави акцент и върху дипломацията

Премиерът подчерта, че военната сигурност трябва да върви успоредно с активни дипломатически усилия за прекратяване на конфликтите.

„Наливането на пари във война и безкрайното превъоръжаване е много по-скъпо от усилията за дипломация и намиране на трайно решение за мир. Нашето правителство ще продължи да работи в тази посока“, заяви той.

Проверки срещу източването на НЗОК в цялата страна

Другият голям акцент в изявлението на премиера беше здравеопазването. Радев благодари на служителите на Министерството на здравеопазването, МВР, прокуратурата и ДАНС за акцията в Пловдив, свързана с разследването на предполагаеми злоупотреби с клинични пътеки, болнична дейност и скъпоструващи лекарства.

Той заяви, че кръстосаните проверки продължават и в други части на страната.

„Отдавна се говори за големи злоупотреби и източване на средства от НЗОК. Кръстосаните проверки продължават в цялата страна“, каза Радев.

Правителството подготвя и промени в Закона за обществените поръчки, които според премиера трябва да ограничат възможностите за неправомерно източване на средства от Здравната каса.

По-високи заплати за младите лекари

Радев постави акцент и върху задържането на младите медици в България. По думите му кабинетът работи за по-бързата им професионална реализация и по-добри условия в системата.

„В бюджета за 2027 г. залагаме увеличение на техните заплати“, съобщи премиерът.

Така основното послание на Радев след напрегнатите събития в Черно море беше за спокойствие и институционална реакция - държавата разполага със спасителни способности, ускорява модернизацията на отбраната и паралелно продължава действията по други чувствителни теми като контрола върху публичните средства и подкрепата за младите лекари.