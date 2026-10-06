Румен Радев : Това е недопустима атака!

Премиерът Румен Радев свика среща с представители на институциите заради двата търговски кораба, поразени от дронове в Изключителната икономическа зона на България в Черно море. Преди началото на разговорите министър-председателят

„България провежда спасителна операция на 70 мили източно от град Бяла. Снощи около 3 часа два търговски кораба са ударени с морски и въздушни дронове. И на двата са нанесени поражения. Първият - под флага на Того - е потънал. Вторият е с пожар на борда, а екипажът е успял да се евакуира. По това време български кораб е помогнал. Открита е обърната лодка и жилетки от първия плавателен съд, екипажът е в неизвестност. От втория има ранени, както и спасени“, обясни той.

По думите му атаката е недопустима, а международното морско право е погазено. Първият кораб е бил с курс на юг и натоварен с пшеница, а вторият е с неизвестен товар.

В срещата ще участват представители на министерствата на отбраната, вътрешните работи, транспорта, околната среда и водите, президентската институция и службите за сигурност.

Случаят е безпрецедентен – по предварителна информация това е първата атака срещу търговски плавателни съдове в Изключителната икономическа зона на България. След ударите източно от нос Свети Атанас и град Бяла започна мащабна спасителна операция. Информацията за атаката беше потвърдена неофициално за NOVA.

По предварителни данни поразени са два търговски кораба – ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, и ABLE, който е под флага на Палау.

ALFA WATAN е получил критични структурни повреди и е потънал източно от българското крайбрежие. Към момента няма официална информация за съдбата на екипажа му.

След удара по ABLE на борда е избухнал пожар. Всички 18 души от екипажа са били успешно евакуирани.

Ключова роля в спасителната операция има плаващият под български флаг ро-ро/пътнически ферибот DIOSCURIA. Той е бил пренасочен към мястото, за да окаже помощ на бедстващите моряци. Евакуираните от ABLE са качени на борда му. Сред тях има ранени, на които е оказана първа помощ. Координира се последващата им медицинска евакуация към лечебни заведения на брега.

Заради ситуацията президентът Илияна Йотова промени програмата си. Отменено беше планираното ѝ за днес посещение във Велико Търново за представяне на резултатите от археологическите проучвания и реставрацията на хълма Трапезица.