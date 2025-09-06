Първанов поряза Радев: Политическият му проект ще се провали!

Бившият президент Георги Първанов изрази сериозни

съмнения относно евентуален политически проект на Румен Радев.

„Всички говорят за партия на Румен Радев, не бих искал да е така. Моята прогноза е, че това не е добре, знам го от личен опит. Допускам, че президентът Радев също няма да има крупен успех с такъв проект“, каза Първанов в интервю за бТВ.

Той подчерта, че без изградени структури по места подобна инициатива е обречена на слаб резултат, а и идейно не вижда място за нови партии в настоящия политически пейзаж.

Обезсърчението на обществото и липсата на кауза

Първанов се обяви за силно разочарован от политиката в страната и описа българския народ като „обезсърчен“. Той направи паралел с времето на Съединението, когато имало ясна кауза и държавници, готови да поемат риск.

„Нашата кауза не може да бъдат евроатлантически ценности. Аз съм подписал договора за Европейския съюз, но националната ни кауза трябва да е да бъдем равни с другите европейски народи, както казва Васил Левски“, заяви той.

Политическите разделения и несигурното бъдеще

Според Първанов е невъзможно управляващите партии да излязат с обща президентска кандидатура, било то БСП да подкрепи ГЕРБ или обратното. Подобно развитие би създало напрежение в коалицията, убеден е той.

„Най-важно е да се намери фигура, която да е широко приемана от гражданите. На мнозина им писна от противопоставянето от двете страни на „Дондуков“, допълни бившият президент.

Той изрази скептицизъм и към поредния вот на недоверие, който според него по-скоро укрепва управляващите, отколкото да носи полза за опозицията.

