Ето кой влиза в партията на Радев

Политологът Слави Василев обяви в ефира на БНТ, че се присъединява към проекта на Румен Радев.

Той беше един от анализаторите в коментираното студио на обществената телевизия във връзка с оставката на президента.

Както стана ясно, Радев още утре ще депозира оставката си като президент и ще се включи в надпреварата на предстоящите парламентарни избори.

"Убеден съм, че Илияна Йотова ще бъде достоен президент. Готови сме, можем и ще успеем", категоричен бе Радев.

Според Василев оставката на държавния глава е „буквално нова страница в държавата ни“ и „най-накрая има светлина в дъното на тунела.

По думите на Василев много българи си казват, че е дошла алтернативата. Това според него „ще разбърка коренно политическата картина в страната“ и „ще даде надежда за онези хора, които няма да търпят мутрите и шарлатаните“. Той определи като „изумителен“ целия път на Радев към "този исторически ден за България".

