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Ердоган встъпва в длъжност

Ердоган встъпва в длъжност

Днес Реджеп Тайип Ердоган ще положи днес официално клетва и по този начин ще встъпи в длъжност като президент на Турция. Представители от около 75 стр...

28 август | 8:55
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