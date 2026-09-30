Вижте къде ще положат цар Самуил в Света София (СНИМКИ)
Тленните останки на великия български владетел ще бъдат в мраморен саркофаг, който се изработва в момента
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Тленните останки на великия български владетел ще бъдат в мраморен саркофаг, който се изработва в момента
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