Mini-LED или OLED: Кой телевизор ще издържи по-дълго?

Когато се купува нов телевизор, въпросът вече не е само кой показва най-хубава картина, а и кой ще я запази по-дълго. Големият двубой в момента е между OLED и Mini-LED, като на хартия Mini-LED има предимство по очакван живот и не страда от характерното за OLED прегаряне на статични изображения. Но огромният дългосрочен тест на RTINGS показа нещо любопитно - OLED телевизорите всъщност са сред моделите с най-малко пълни повреди. Основният източник BGR предупреждава, че прост отговор на въпроса коя технология издържа по-дълго все още няма.

На хартия Mini-LED води

Според BGR средният очакван живот на OLED телевизорите е около 50 000 до 100 000 часа, като огромно значение имат начинът на използване, яркостта и съдържанието. За Mini-LED се посочват около 100 000 часа работа, което дава известно теоретично преимущество на технологията.

Тези числа обаче не означават, че след достигането им телевизорът просто ще изгасне. Панелите и подсветката стареят постепенно, а отделни електронни компоненти могат да се повредят много по-рано или значително по-късно. BGR затова отбелязва, че засега не може категорично да се твърди, че Mini-LED непременно ще надживее OLED.

OLED има един прочут враг

Причината много хора да се страхуват от OLED се нарича burn-in - трайното прегаряне на изображението. При тази технология всеки пиксел излъчва собствена светлина и може индивидуално да бъде изключен. Именно това позволява почти идеално черно, изключително висок контраст и много прецизна картина, но органичните светодиоди постепенно се износват.

Проблемът се появява най-вече при продължително показване на едни и същи статични елементи - например телевизионно лого, новинарска лента, табло от видеоигра или интерфейс. С времето техният силует може да остане постоянно видим върху екрана.

Mini-LED работи по различен начин. Това по същество е LCD телевизор със силно усъвършенствана LED подсветка, разделена на голям брой малки зони. Затова технологията практически не е изложена на класическия OLED burn-in от постоянно статично изображение.

Жесток тест постави телевизорите на изпитание

RTINGS даде рядка възможност да се види какво действително става с телевизорите при продължително тежко натоварване. Екипът подложи 100 модела на ускорен тест, продължил почти три години, като повечето телевизори натрупаха над 10 000 часа работа. При някои натоварването стигна над 15 000 часа.

Резултатът за OLED изглежда стряскащо на пръв поглед - всички OLED телевизори в теста в крайна сметка показаха някакви признаци на трайно прегаряне. Условията обаче бяха умишлено екстремни, със продължително показване на съдържание със статични елементи и много по-тежко натоварване от обичайното в един дом. RTINGS изрично уточнява, че при разнообразно съдържание този проблем може да не се появи в продължение на години и за повечето потребители вероятно няма да бъде съществен.

Изненадата - OLED се оказа корав

Точно тук идва най-интересният резултат. Въпреки прегарянето OLED телевизорите като цяло са сред най-издръжливите устройства в теста и са претърпели по-малко други сериозни повреди. RTINGS заключава, че OLED моделите са склонни да издържат дълго и да показват сравнително малко проблеми извън риска от burn-in.

LCD телевизорите също не се оказаха безсмъртни. При част от тях започнаха проблеми с подсветката, появиха се тъмни зони и влошаване на равномерността на изображението. Особено зле се представиха тънките модели с периферна подсветка - над 64% от тях показаха значителни проблеми с равномерността срещу около 20% при телевизорите с директна или пълноматрична подсветка.

След почти три години тестове 20 от 100 телевизора са претърпели пълна повреда, а други 24 - частична. Проблемите са засегнали различни технологии, което показва защо само типът на панела не може да гарантира колко години ще живее конкретният телевизор.

Кой екран за кого

Ако най-важни са дълбокото черно, контрастът и филмовото изображение, OLED продължава да има сериозно преимущество. Рискът от прегаряне съществува, но при нормално гледане на разнообразно съдържание той е значително по-малък, отколкото показват екстремните лабораторни тестове. Новите поколения OLED панели също демонстрират подобрена устойчивост спрямо по-старите.

Mini-LED е логичният избор за човек, който държи телевизора включен дълго, гледа много новинарски канали със статични лога, използва екрана за игри или просто не иска да мисли за burn-in. Това обаче не означава вечен телевизор - подсветката, цветовете и други компоненти също могат да деградират.

И двете технологии имат и неприятел, който може да се появи независимо от възрастта - дефектни пиксели. Те могат да останат постоянно тъмни или да заседнат в определен цвят, без това непременно да е свързано с естественото стареене на целия панел.