Miele събра стотици почитатели на кулинарията и модерния дом в София

Повече от 250 почитатели на качествената техника и кулинарното изкуство посетиха Miele Experience Center в София през изминалия уикенд за Деня на отворените врати.

Гостите се потопиха в света на Miele, докоснаха се до най-новите технологии на марката и изпробваха уредите на живо, докато се наслаждаваха на неповторимо кулинарно изживяване с шеф Станислав Иванов.

Атмосферата съчета вкус, стил и иновации, показвайки как уредите на Miele превръщат готвенето в истинско удоволствие.

Кулинарни демонстрации с шеф Станислав Иванов

Кулминацията на събитието бяха майсторските демонстрации на шеф Иванов. Неговите изтънчени рецепти впечатлиха всички – сред присъстващите бяха и популярни лица от медиите и кулинарните среди като Мона Гочев, Ая и Теа Минкови и Гери Баева. На тепаняки плочата оживяха деликатеси като октопод с крем от целина, скариди с авокадов мус и изкусителни шоколадови сфери с цитрусов крем – ярка демонстрация на прецизността и ефективността на уредите Miele.

Специални предложения и награди

За да направи деня още по-специален, Miele предложи на гостите ексклузивни отстъпки до 35% за избрани уреди и аксесоари, валидни само по време на събитието. Повече от 250 клиенти се възползваха от тази възможност. Финалният акцент беше томбола на живо във Фейсбук, където трима от присъстващите спечелиха робот прахосмукачка Scout RX3, както и ваучери за кулинарен курс с шеф Станислав Иванов.

Послание към гостите и бъдещи планове

„Изключително благодарни сме за доверието и вниманието, което получихме от нашите гости. За нас беше истинско щастие да споделим това вдъхновяващо кулинарно изживяване заедно с тях. Денят на отворените врати не е просто представяне на уреди – той е възможност да покажем как Miele превръща ежедневието в удоволствие и вдъхновение. Срещите лице в лице и усмивките на посетителите ни доказват, че създаваме не само продукти, а и преживявания, които остават в сърцата. С гордост и емоция ще продължим да работим, за да предлагаме най-доброто на нашите клиенти и да бъдем техен верен партньор у дома“, сподели Свилена Копринкова, ритейл мениджър в Miele България.

Miele подготвя още изненади за своите почитатели през следващите месеци. Всички новости ще бъдат обявени на официалния сайт на компанията – miele.bg.

