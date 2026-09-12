Miele събра стотици почитатели на кулинарията и модерния дом в София
Специални демонстрации, отстъпки и томбола направиха уикенда в Miele Experience Center незабравим
Следете всички новини, анализи и коментари за Ден На Отворени Врати. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Специални демонстрации, отстъпки и томбола направиха уикенда в Miele Experience Center незабравим
Ще има Ден на отворените врати
Всички участници ще могат да се насладят на научни демонстрации
Силистра. Ден на отворените врати организира днес регионалната библиотека „Партений Павлович" в Силистра. Книгохранилището предлага екскурзия из чи...
София. От 10.00 до 16.00 часа сградата на „Дондуков" 2 ще бъде достъпна за граждани в деня на отворени врати, като първите гости на институцията ще...