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Устойчива социална кампания и иновативен модел за обучение в НАТФИЗ
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Устойчива социална кампания и иновативен модел за обучение в НАТФИЗ
Поводът за апела им е предложението на президента
Парламентът прие специални промени
Имаме прекрасни специалисти, които могат да стоят в основата на всяка една дискусия
Правителството задели 16 млн. лв.
Експо „Докосни науката“ среща ученици, родители и учители с най-новите проекти, оборудване и технологии за STEAM центрове
Правителството отпуска още 20 млн. лв., които ще бъдат предоставени на 33 висши държавни училища
Одобрени са допълнителни 150 млн. лева от актуализацията на бюджета за общини и министерства
Планираните средства за увеличение на заплатите са в размер на 20 милиона лева
Събитието е под надслов „Грижа за себе си“ и е насочено към преподаватели и педагогически специалисти
Преподаватели с високи постижения се превърнаха в прости бройки
За да могат да освободят места за млади
Яслите и детските градини ще отворят първи след отпускане на ограничителните мерки
По-дълга учебна година за малките
Минималната работна заплата за асистент трябва да е 1300 лева
Тържествената церемония беше организирана в София вестник „Български фермер“
Преподавателите бяха по-стресирани от вируса, казва Вержиния Трайкова, психолог в 119-то СУ в интервю за вестник "СТАНДАРТ"
В началото на дистанционното обучение се появи един виц "Родители излизат на протест за по-високи учителски заплати".
За да са адекватни в кризата,от 31 март, вторник, видеоуроци за учениците на "Просвета" вече ще се излъчват и в ефира на Bulgaria ON AIR
Повечето по-възрастни преподаватели взимат в пъти повече от по-младите си колеги