Фестивалът на знанието – пролет 2025 стартира в Тракийски университет
Събитието събира ученици, студенти, преподаватели и граждани в дух на наука, иновации и вдъхновение
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Събитието събира ученици, студенти, преподаватели и граждани в дух на наука, иновации и вдъхновение
Например в Кипър името на Дядо Коледа е Базил
Пеницилинът, рентгенът, захаринът и микровълновата фурна се получават изненадващо дори за своите откриватели
Той премина под знака на награди, забавления, музика и много атракции
Това твърди академик Ревалски, шеф на БАН
Магьосникът на знанието прехвърли 70, но продължава да обучава умните младежи на България
Турското разузнаване е разполагало с информация за възможен атентат по време на митинг още преди четири дни, твърдят турските медии. В Анкара дори бил...
Какви възможности ще има пред българската наука в следващите години? Как ще задържим младите учени тук и ще привлечем вече изтеклите мозъци? Какви про...