Гълъб Донев сложи начало на учебната година в УНСС
Смисълът на лидерството не е най-добрият резултат, а отговорност, подчерта премиерът
Следете всички новини, анализи и коментари за Академична Година. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Смисълът на лидерството не е най-добрият резултат, а отговорност, подчерта премиерът
Много новости очакват студентите и в дигитализацията
Откриването на академичната година в икономическия е на 19 септември
Университетът тотално е запълнил местата си по държавна поръчка
Бизнесът иска кадри, но без да инвестира във вузовете Днес Софийският университет "Св. Климент Охридски" открива академичната учебна година. За това...
София. Днес Софийски университет "Свети Климент Охридски" открива академичната си година. В 10 часа бяха положени цветя пред паметниците на Евлоги и Х...