Обявиха страните, в които хората са най-щастливи. Една голяма изненада

Най-щастливите хора живеят в 25 държави, като в класацията за тази година за първи път има голяма изненада.

Това показват резултатите от мащабно международно проучване Gallup World Poll, позоваващо се на обновения Световен доклад за щастие за 2026 г.

Един от основателите на проекта, Джон Халиуел, подчерта, че пътят към щастието вече не минава толкова в борбата с кризите, колкото в създаването на условия за качествен живот.

Инвестицията в по-добър живот днес е много по-важна, отколкото фокусиране върху коригиране на недостатъците.

Както винаги, северните страни в Европа водят в класацията – Франция, Исландия, Швеция и Дания.

Франк Мартела, който изучава от години феномена на финландското щастие, казва, че това е защото благосъстоянието на гражданите е ключов приоритет в държавната политика.

Основната сензация е, че в ТОП 5, измежду тези европейски страни, за първи път се поява Коста Рика, класирана на четвърто място.

Изненада ли е обаче е това, преценете сами.

В тази латиноамериканска страна хразата „Pura Vida“ (чист живот) е официален поздрав и начин на мислене в страната. Тя символизира признателност за настоящия момент, намаляване на стреса и фокус върху позитивното и мира. В страната от години липсват вътрешни политически конфликти.

Коста Рика отдавна разпусна своята армия, а спестените средства от военен бюджет пренасочи директно към образование, здравеопазване и култура.

Държавата предлага висококачествено безплатно здравеопазване, а на полуостров Никоя хората масово са столетници.

Грамотността в страната е сред най-високите в Латинска Америка, благодарение на безплатното и задължително начално образование.

Страната инвестира огромни ресурси в национални паркове, а 98% от електроенергията се произвежда от възобновяеми източници.

В Топ 10 на най-щастливи страни попадат още Норвегия, Нидерландия, Израел, Люксембург и Швейцария.

От източноевропейските страни най-щастливи са хората в Чехия и Полша, а друга изненада е Косово, която също попада в ТОП 25.

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