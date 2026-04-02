Верига обяви невиждано нощно намаление. Хиляди стигнаха до бой (ВИДЕО)

Голяма хранителна верига у нас обяви невиждано досега среднощно намаление. Ниските цени извадиха хиляди пловдивчани на пазар. Те напълниха магазина, стигнаха почти до ръкопашен бой и изкупиха храните за минути.

5 кг картофи за 1,02 евро, розови домати за 1,91 евро за килограма и свински бут за 2,55 евро предизвикаха истинска истерия в магазина, съобщават очевидци.

Кампанията е била валидна само между 22:30 и 02:30 часа и буквално се е превърнала в битка между клиенти. Още в 20:30 ч. десетки, "въоръжени" с колички, са „окупирали“ входа на веригата на бул. "Брезовско шосе".

Чакащите едва не разбили вратата, за да нахлуят в магазина, а когато порталът се отворил настъпила огромна суматоха, разказват очевидци.

"Потокът от хора се изля в търговската зала, а вътре започна истинска надпревара - тичане между щандовете, грабене на продукти и паническо пълнене на колички. Тоалетна хартия, картофи, яйца, месо и мезета изчезваха за секунди. Особен интерес имаше към розовите домати на половин цена, както и към свински бут, сирене и луканка с до 60% намаление", пише пловдивският сайт Трафикнюз.

От кадрите, залели социалните мрежи, се вижда ясно, че почти няма количка без огромни пакети тоалетна хартия. След „набезите“ щандовете бяха опразнени, а рафтовете - оголени. Не липсваха и крайни сцени. Според очевидци се е стигнало до дърпане, бутане и почти бой, а при щанда с техника напрежението ескалирало дотам, че двама клиенти едва не се сбили за телевизор на промоция.

Това е първата по рода си нощна промоция на веригата. Най-вероятната причина за агресивната кампания е предстоящото откриване на нов, модерен магазин от друга голяма верига в района до Панаира - обект, който за първи път стъпва на пловдивския пазар и вече привлича вниманието на потребителите, пише от своя страна Пловдив24.

Сайтът дава и конкретните подробности за офертите. Телевизор Samsung - 279,90 евро (547,44 лв.), а с над 40% отстъпка е кафемашината Krups, която ще е на цена от 44,99 евро (87,99 лв.). За любителите-градинари, също има неустоима оферта – с 30% е намален акумулаторният храсторез Parkside, който ще бъде на цена от 19,99 евро (39,10 лв.).

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com