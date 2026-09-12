Страшен екшън! Разбойник вилнее из София
Опита се да подкара кола с дете, за радост вътре бил и полицай, баща на детето
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Опита се да подкара кола с дете, за радост вътре бил и полицай, баща на детето
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Барикадира се в дома си, извади го спецполицаи
Благоевград. Криминално проявен млад мъж от Сандански за пореден път престъпи закона. След проведени издирвателни мероприятия полицейски служители зад...