Мишкин ден е! Важи изключително важна забрана за жените

На 27 октомври православната ни църква отбелязва паметта на св. мчк. Нестор, а народът нарича празника Мишкин ден.

Нестор

Св. Нестор е бил ученик на св. Димитър. И двамата загинали заради застъпничеството си за християнската вяра. Когато св. Димитър бил задържан заради вярата си и хвърлен в затвора, Нестор отишъл при него. Той му разказал за това, което император Максимиан прави. Владетелят организирал зрелищна екзекуция на заловени християни. Неговият любим войн Лий ги нанизвал на копие.

Нестор поискал от св. Димитър да се помоли за него на Господ да му помогне, когато се изправи срещу Лий. Нестор излязъл като победител от битката с него, прославяйки вярата си в Господ. Разбирайки за застъпничеството на св. Димитър пред Бог за Нестор, императорът се разгневил. Той наредил Нестор да бъде обезглавен, а Димитър да бъде пронизан с копие.

Християните тайно погребали телата на двамата мъченици. Те построили храм в памет на св. Нестор, намиращ се близо до църквата "Св. Димитър". Но след превземането на града от турците, храмът, построен в памет на св. Нестор бил разрушен и превърнат в джамия.

Традиции и обичаи за 27 октомври

В народния календар този ден е наречен „Нистор”, „Миши ден”, „Мишкин празник”, „Мишляци”, „Глухчови дни”. „Пуганци”, ”Пуганляшко”. Последните названия идват от „поганец”, което означава езичник и е табуизираното название на мишката.

Народната легенда разказва, че мишките, змиите и къртиците изскочили от корема на безбожника Лий, когато Св. Нестор или Мистор го победил в битка.

Според друго предание тези твари излезли от тялото на дявола, когато то се спукало под въздействието на миризмата на тамян. Тъй като мишките винаги са били голяма напаст за къщите и за стопанството, за дрехите в раклите и за зърното на полето и в хамбарите, на гризачите е отреден специален ден за почит /някъде това са три дни/.

През „Мишите празници” жените не трябва да плетат, да предат, да тъкат, не отварят раклите с дрехи, за да не ядат мишките изработеното и дрехите. Не бъркат в каците със зеле и в брашното, за да не влязат мишки. Не трябва да се използват и остри предмети- не се реже с нож и ножица, не се секат дърва, не се боде с игли, за да „не косят мишките с острите си зъби дрехите и посевите”.

Извършват се и магически практики за предпазване от мишки. Жените замазват с кал или тор пода в стаята при огнището, в четирите ъгъла или само дупките на мишките. Докато стопанката мижешком маже, друга жена я пита: ”Какво мажеш?” Отговорът е: ”Мажа на мишките очите и устата, че да ослепеят, да не ядат дрехите и житото!”

