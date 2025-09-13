Потресаващ скандал с паметта на Жота и вдовицата му!

Ето това е гнусна преса!

Португалското списание Tv Guia разбуни сериозно духовете в страната. На корицата на най-новия му брой бе публикувана снимка на вдовицата на Диого Жота - Руте и най-добрия му приятел Рубен Невеш, като се твърди, че двамата имат любовна афера.

Заглавието на материала е красноречиво - "Рубен и Рут заедно след смъртта. Или как вдовицата на Жота се обляга на най-добрия му приятел", а на снимката двамата са уловени точно в момент преди целувка по бузата.

"Тези, които сложиха тази снимка, не заслужават да бъдат щастливи", написа Невеш, който беше съотборник със загиналия Жота в Порто и Уулвърхемптън. Футболисът е щастливо женен от 11 години, като подчерта, че ще заведе дело срещу списанието.

Невеш бе най-близкият приятел на загиналия в катастрофа Диого Жота и дори си направи татуировка с неговия лик.

