Посланикът на САЩ у нас каза важни думи за 11 септември
Терористичните нападения отнеха живота на близо 3000 души
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Терористичните нападения отнеха живота на близо 3000 души
Излезе със специална позиция по случая
Посланичката на САЩ у нас честити на българите Възкресение Христово
София. Посолството на САЩ излезе с изявление, в което изразява загриженост относно проявите на етническа нетолерантност в публични прояви в България....
София. На митинг шествие пред американското посолство в София ще се съберат депутати и привърженици на "Атака". Демонстрацията ще е в памет на жертви...
София. Правителството на САЩ прецени с висока степен на достоверност, че на 21 август 2013 г. сирийското правителство е извършило в покрайнините на Д...
София. Мълчалив протест пред английското посолство ще има днес. Той е заради решение на съда в Лондон да отнеме детето на българка, която е имала брак...
София. За пореден ден контрапротестът в подкрепа на кабинета „Орешарски" е пред посолство в столицата. След като предните дни привържениците на правит...
Кабул. Кола-бомба избухна в Кабул, в близост до американското посолство и щаба на Исаф, предава ВВС. Най-малко 10 души цивилни са ранени. От вътрешно...