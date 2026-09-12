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Буш знаел за мъченията на ЦРУ

Буш знаел за мъченията на ЦРУ

Докладът на Сената е пълен с глупости, заяви бившият вицепрезидент Дик Чейни Бившият американски президент Джордж Буш беше изцяло информиран за техни...

11 декември | 20:10
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