Радев постави нова голяма цел. Спешни решения

България трябва категорично да излезе от "сивия списък" за пране на пари, ако искаме на нас да гледат като на нормална европейска държава и ние самите да имаме самочувствието на такава.

Днешното извънредно заседание на Съвета за координация и сътрудничество за Националния механизъм за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма е израз на готовността на всички отговорни институции за изваждането на България от този позорен за нас списък. Това заяви премиерът Румен Радев на Съвета за координация и сътрудничество за Националния механизъм за борба с изпирането на пари.

Най-силната гаранция за извеждането на България от "сивия списък" е политическата воля и вече предприетите действия от българското правителство за борба с прането на пари, със сивата икономика и с корупцията. Това е първото българско правителство, което има специален и то първия раздел в нашата управленска програма, за борба с корупцията с разписани конкретни мерки, които вече следваме неотклонно. По всички сигнали за злоупотреби и корупция веднага действат МВР, службите, подчерта премиерът.

Правителството вече въведе системата СИГМА за мониторинг и контрол върху финансовите потоци в страната, заимствана от опита на Великобритания, Нидерландия и Естония. За последните години над 196 000 обществени поръчки от Агенцията за обществени поръчки бяха обработени автоматично и резултатите показват, че над 30% от обществените поръчки са били с един кандидат.

Ще вървим упорито към намаляване на тази цифра, а следващият етап е свързването на тази система с Търговския регистър, с декларациите на политически лица и на общински съветници.

Занапред системата ще отчита ценовите аномалии и нереално високи цени на обществените поръчки, което ще дисквалифицира тези участници.

За нас е важно не само да се борим с корупцията постфактум, а да създадем механизми, които да не допускат такива явления. Неслучайно като втори раздел в нашата управленска програма, е правосъдието и правосъдната реформа, насочени към по-бърза и по-ефективна работа на цялата система и по-обективно правораздаване, изтъкна Радев.

И настоя: Очаквам работата по всички тези теми да се ускори и да води до конкретни резултати предвид посещението на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF), както и нейната крайна оценка за действията на страната ни, от която зависи дали ще излезем, или ще останем в "сивия списък".

Институциите трябва да действат с изключителна отговорност, защото всеки ден в "сивия списък" носи негативи за България - икономически, финансови и имиджови, за всички нас като държава и институции, за бизнеса и за всеки български гражданин.