Изумителен старт на "Сделка или не"

Със заплаха стартира днешното издание на "Сделка или не". Компютърът избра Данислава Ангелова от Елин Пелин, която излизайки за своята игра се обърна към останалите 23-ма участници с думите: Само да не ми отворите 100 000 лева, че ще ви унищожа.

Дени излезе с кутия №5. Започна повече от обнадеждаващо своята игра, като премахваше предимно ниски суми, като след първите 6 отворени кутии, най-големите суми, които остреля бяха 5000 и 7500 лева.

Въпреки заплахата Данислава е изключително лъчезарна и позитивна. През цялото предаване усмивката не падаше от лицето й, като достойно допълваше водещия Ненчо Балабанов с майтапите, които разсмиваха и другите участници, и зрителите.

При две неотворени кутии, в които се крият 2500 и 20 000 лева, за което тя коментира: Много яко, банкерът ѝ предложи 7777 лева. Как пък ги накъдри така, възкликна тя.

Онче, бонче, няма сделка каза тя и отхвърли крупната сума.

За нейна радост в кутията ѝ се оказаха 20 000 лева.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com