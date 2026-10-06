Политика

Пеевски: Радев еднолично дължи отговор за кризата с дроновете

Лидерът на ДПС посочи премиера като носител на политическата отговорност за сигурността на страната

Пеевски: Радев еднолично дължи отговор за кризата с дроновете
06 окт 26 | 13:48
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Иван Ангелов

Лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви, че министър-председателят Румен Радев еднолично дължи отговори за кризата с дроновете, поразили кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море, както и за сигурността на страната.

„Отговорите и за кризата с дроновете-нападатели, и за всичко, което се случва в държавата, сигурността и бъдещето на българските граждани се дължат от Румен Радев - с категоричното му мнозинство от 131 депутати в Народното събрание, с Министерския му съвет, службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат“, заяви Пеевски.

Позицията идва на фона на извънредната среща, свикана от премиера с представители на Министерството на отбраната, МВР, транспортното и екоминистерството, президентската институция и службите за сигурност след инцидентите с корабите в Черно море.

През последните дни Пеевски отправи остри критики към Радев и по друг повод - спора около твърденията за „36 фактури за 36 полета“, свързвани с лидера на ДПС. Пеевски заяви, че ако подобни плащания бъдат доказани, е готов да се оттегли като лидер на партията, а ако не бъдат доказани, според него политическа отговорност трябва да поемат премиерът или вътрешният министър.

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Автор Иван Ангелов

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1 Коментара
Ели
преди 1 час

Дали Радев не е пуснал дрона? Нека разгледаме и тази версия.

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