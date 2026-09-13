Оставка в кабинета. Радев освободи зам.-министър
По-рано премиерът коментира работата на министрите си
Следете всички новини, анализи и коментари за Петко Салчев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
По-рано премиерът коментира работата на министрите си
Привикаха го спешно в народното събрание
Ето какво се случва
Единодушно решение
От началото на годината до момента НЗОК е разплатила 1,628 млрд. лева
По клинични пътеки са минали 4800 пациенти, а по клинични процедури - 414 пациенти
Населението няма нужда да се притеснява от изчезването на лекарствени продукти
Парламентът избра със 108 гласа „за“ Петко Салчев за директор на НЗОК
Той е единствен кандидат и е предложен от ГЕРБ
София. "Почти половината от парите, давани за здраве, хората вадят от джоба си. Непрекъснато намаляват публичните средства в здравеопазването", това с...