Генералът проговори за развода
Стратегът в сянка остава ключов фактор въпреки политическите трусове
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Стратегът в сянка остава ключов фактор въпреки политическите трусове
Какво предприе един от лидерите на ДБ
Къде е станал инцидентът
Каква била целта с първия мандат
Отново политическа изповед на ген. Атанасов
Човек като Ива Митева има способност да оглави правителство, коментира депутатът от ДБ
Има голям проблем с обучението на кадрите в МВР – голяма част от тях не могат да използват оръжие, не знаят как се свалят дактилоскопични доказателств...