Парламентарни избори 2026-Договори

Договори за политическа реклама по чл. 180 от Избирателния кодекс за

Парламентарни избори  19 април 2026 г.

Наименование  на партия/коалиция или инициативен комитет

Посредник

Предмет на

договора

Срок на

договора

Медия 

Стойност на

  договора

ПП Възраждане

Не

Медийно отразяване на предизборна кампания за парламентарни избори на 19.04.2026

до 17.04.2026

вестник Стандарт   www.standartnews.com 

3000

ПП ДПС

Да

Медийно отразяване на предизборна кампания за парламентарни избори на 19.04.2026

до 17.04.2026

вестник Стандарт   www.standartnews.com

3000

ИТН

Не

Медийно отразяване на предизборна кампания за парламентарни избори на 19.04.2026

до 17.04.2026

вестник Стандарт   www.standartnews.com

1666

БСП

Не

Медийно отразяване на предизборна кампания за парламентарни избори на 19.04.2026

до 17.04.2026

вестник Стандарт   www.standartnews.com

2500

КП "Трети март"

Медиен пакет от ЦИК

Медийно отразяване на предизборна кампания за парламентарни избори на 19.04.2026

до 17.04.2026

вестник Стандарт   www.standartnews.com

5000

ПП България може

Медиен пакет от ЦИК

Медийно отразяване на предизборна кампания за парламентарни избори на 19.04.2026

до 17.04.2026

вестник Стандарт   www.standartnews.com

5000

ГЕРБ Бургас

Не

Медийно отразяване на предизборна кампания за парламентарни избори на 19.04.2026

до 17.04.2026

вестник Стандарт   www.standartnews.com

333,33