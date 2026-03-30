Парламентарни избори 2026-Договори

Договори за политическа реклама по чл. 180 от Избирателния кодекс за
Парламентарни избори 19 април 2026 г.
Наименование на партия/коалиция или инициативен комитет
Посредник
Предмет на
договора
Срок на
договора
Медия
Стойност на
договора
ПП Възраждане
Не
Медийно отразяване на предизборна кампания за парламентарни избори на 19.04.2026
до 17.04.2026
вестник Стандарт www.standartnews.com
3000
ПП ДПС
Да
Медийно отразяване на предизборна кампания за парламентарни избори на 19.04.2026
до 17.04.2026
вестник Стандарт www.standartnews.com
3000
ИТН
Не
Медийно отразяване на предизборна кампания за парламентарни избори на 19.04.2026
до 17.04.2026
вестник Стандарт www.standartnews.com
1666
БСП
Не
Медийно отразяване на предизборна кампания за парламентарни избори на 19.04.2026
до 17.04.2026
вестник Стандарт www.standartnews.com
2500
КП "Трети март"
Медиен пакет от ЦИК
Медийно отразяване на предизборна кампания за парламентарни избори на 19.04.2026
до 17.04.2026
вестник Стандарт www.standartnews.com
5000
ПП България може
Медиен пакет от ЦИК
Медийно отразяване на предизборна кампания за парламентарни избори на 19.04.2026
до 17.04.2026
вестник Стандарт www.standartnews.com
5000
ГЕРБ Бургас
Не
Медийно отразяване на предизборна кампания за парламентарни избори на 19.04.2026
до 17.04.2026
вестник Стандарт www.standartnews.com
333,33