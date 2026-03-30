Парламентарни избори 2026-Договори

Наименование на партия/коалиция или инициативен комитет Посредник Предмет на договора Срок на договора Медия Стойност на договора

ПП Възраждане Не Медийно отразяване на предизборна кампания за парламентарни избори на 19.04.2026 до 17.04.2026 вестник Стандарт www.standartnews.com 3000

ПП ДПС Да Медийно отразяване на предизборна кампания за парламентарни избори на 19.04.2026 до 17.04.2026 вестник Стандарт www.standartnews.com 3000

ИТН Не Медийно отразяване на предизборна кампания за парламентарни избори на 19.04.2026 до 17.04.2026 вестник Стандарт www.standartnews.com 1666

БСП Не Медийно отразяване на предизборна кампания за парламентарни избори на 19.04.2026 до 17.04.2026 вестник Стандарт www.standartnews.com 2500

КП "Трети март" Медиен пакет от ЦИК Медийно отразяване на предизборна кампания за парламентарни избори на 19.04.2026 до 17.04.2026 вестник Стандарт www.standartnews.com 5000

ПП България може Медиен пакет от ЦИК Медийно отразяване на предизборна кампания за парламентарни избори на 19.04.2026 до 17.04.2026 вестник Стандарт www.standartnews.com 5000