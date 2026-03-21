Студен шамар - сняг и опасно време в морето

Първият пролетен уикенд започва с типично мартенско време - облаци, вятър и осезаем хлад в по-голямата част от страната.

Днес облачността ще бъде значителна, с временни разкъсвания главно над Западна България. На отделни места, най-вече в районите на Стара планина, Родопите и Югоизточна България, се очакват слаби валежи от дъжд, а над 1000 метра - от сняг. Вятърът ще се усеща осезаемо - в източната половина на страната ще бъде умерен до силен от север-североизток, докато в западните райони ще е по-слаб и през нощта постепенно ще отслабва. Температурите ще се задържат по-ниски от обичайните за края на март - минималните ще бъдат между 0 и 5 градуса, в котловините на Западна България до минус 2 градуса, а в София около минус 1 градус. Максималните температури ще останат сравнително ниски - между 8 и 13 градуса.

По Черноморието денят ще започне с плътна облачност, а на места по южното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Вятърът ще бъде умерен до силен от север-североизток, а морето ще остане видимо неспокойно.

НИМХ издаде предупреждение за опасно вълнение за събота за областите Бургас, Варна и Добрич. Очаква се вълнение от 3 до 4 бала, което създава риск както за малки плавателни съдове, така и за дейности по крайбрежието. Температурата на морската вода остава ниска - между 7 и 9 градуса, а максималните температури на въздуха ще бъдат между 8 и 12 градуса.

В планините условията ще останат по-скоро зимни, отколкото пролетни. Облачността ще бъде значителна, а на места в Стара планина и Родопите ще превали слаб сняг. Вятърът по билата ще бъде умерен, а по високите части на Източна Стара планина и Родопите - силен и поривист от североизток. Температурите ще са около 1 градус на 1200 метра и около минус 5 градуса на 2000 метра.

В трите основни зимни курорта условията остават подходящи за ски, но е необходимо повишено внимание заради вятъра и ниските температури. В Боровец времето ще бъде облачно с минимална температура около минус 4 градуса и максимална до 2 градуса. В Пампорово се очаква слаб снеговалеж, при температури между минус 7 и минус 3 градуса. В Банско също ще остане облачно, но с малко по-високи стойности - от минус 2 градуса сутринта до около 7 градуса през деня.

В неделя, 22 март, облачността постепенно ще започне да се разкъсва, първо над западните райони, но сутрините ще останат студени с условия за слани. Постепенно през новата седмица времето ще се стабилизира - ще има повече слънчеви часове и бавно повишение на температурите.

