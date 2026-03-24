Пълен обрат с времето! Ето какво ни чака преди студа

Времето в България на 25 и 26 март ще бъде типично пролетно, с осезаемо повишение на температурите. Максималните стойности ще надхвърлят 15°C, като в някои райони ще достигат до около 20°C. На 27 март обаче се очаква рязка промяна във времето.

През двата дни ще преобладава слънчево време, създаващо отлични условия за разходки и работа на открито. В сутрешните часове на места ще има намалена видимост поради мъгли, които постепенно ще се разсейват до обяд.

Въпреки високите дневни температури, през нощта и рано сутрин минималните стойности ще се понижават заради ясното време. Това създава предпоставки за образуване на слани, особено в Югозападна България, Горнотракийската низина и Източна България. Земеделските производители трябва да предприемат мерки за защита на чувствителните култури.

Този кратък период на топло и слънчево време ще бъде последван от динамична промяна, предупредиха от "Метео Балканс".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com