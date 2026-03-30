Идва пролетта? Не се радвайте

Април в България ще започне с по-ниски от обичайните температури и динамично време, показва прогнозата на синоптика д-р Красимир Стоев от Национален институт по метеорология и хидрология.

Ранните прогнози допускат, че истинското усещане за пролет ще настъпи в седмицата между Цветница и Великден. Оптимистичният сценарий е с много слънце, минимални смущения и дневни температури около 20 градуса.

Настоящата седмица обаче ще е с динамична обстановка. Първите два дни ще са сравнително спокойни, спрямо пролетните бури и пороите през почивните дни. В понеделник по-продължителните дъждове в хода на деня ще се ограничават в Североизточна България. Облачността постепенно ще се разкъсва от югозапад на изток.

Във вторник преди обяд ще има условия за понижена видимост в ниската част на страната. Около обяд са възможни кратки слънчеви интервали, след което в южната половина на страната ще се оформят кратки дъждове с гръмотевични процеси.

Дневните температури и през двата дни ще са между 10 и 15 градуса. В ранните часове - между 3 и 8 градуса, около нулата в някои котловини на Западна България.

От сряда до петък страната ни ще попадне в обхвата на обширен циклон с поредната серия напоителни пролетни дъждове и обилен сняг по планините на Западна и Централна България. Не са изключени кратки периоди, в които дъждът да преминава в мокър сняг по някои високи котловини в Западна България, в това число и Софийското поле. През почивните дни облачността ще е променлива, валежите – от дъжд, но вече по-кратки и с локален характер.

Температурите ще се понижат с 3-4 градуса в четвъртък, след което отново ще се върнат към пролетните нива. Така в топлите часове на Цветница термометрите ще се движат между 12 и 17 градуса, сутрините – между 3 и 8 градуса.

Страстната седмица ще е с неустойчиво, но преобладаващо слънчево време. Временни увеличения на облачността с локални, кратки валежи от дъжд, най-често следобед и вечерта. Ще се стопли по-осезаемо и с наближаването на Великден ще отчетем между 15 и 20 градуса. С известна доза условност в дългосрочен план, в такава обстановка ще посрещнем и Великден.

По-хладен месец с повече валежи

Очаква се най-ниските температури през месеца да паднат между минус 5° и 0°, докато максималните могат да достигнат между 24° и 29°, най-вероятно в края на април.

Според прогнозата средната месечна температура ще бъде около или малко под климатичната норма. За по-голямата част от страната тя е между 10° и 13°, по Черноморието и високите полета – между 8° и 14°, а в планините – от минус 5° до 3°.

Валежите ще са над обичайните нива – между 30 и 75 л/кв.м в равнините и до 100 л/кв.м в планинските райони.

Началото на април: студ, дъжд и дори сняг

През първото десетдневие времето ще остане по-студено от нормалното.

Очакват се чести валежи, като на места – особено в Предбалкана и високите полета – дъждът може да преминава в сняг, най-вече в сутрешните и нощните часове.

Причината са преминаващи средиземноморски циклони южно от страната, които ще носят по-интензивни валежи.

Средата на месеца: кратко подобрение

Около средата на април се очаква временно стабилизиране – по-малко валежи, разкъсване на облачността и леко повишение на температурите.

След 10 април: нова вълна от валежи

През второто десетдневие отново ще преобладава облачно и хладно време с чести превалявания. По-сериозни валежи се очакват около 12 април, както и в периода 16–19 април.

Краят на месеца: затопляне, но и бури

През третото десетдневие температурите постепенно ще се повишат и ще се доближат до нормалните за сезона. В началото на периода обаче има риск от слани, особено в котловините и високите полета.

В средата и края на периода са възможни краткотрайни, но интензивни явления – гръмотевични бури, градушки и временно захлаждане.

Типичен април: резки промени и пролетни изненади

Април остава един от най-непредсказуемите месеци – с бързи температурни амплитуди, риск от слани и дори краткотраен сняг. В същото време при затопляния температурите могат да достигнат летни стойности до 30–34°.

Гръмотевичните бури също зачестяват през втората половина на месеца.

Астрономическа справка

В началото на април слънцето изгрява около 7:09 ч. и залязва в 19:52 ч., а продължителността на деня е 12 часа и 43 минути.

В края на месеца изгревът е около 6:23 ч., а залезът – в 20:26 ч., което увеличава деня до над 14 часа.

