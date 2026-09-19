Новата Саудитска Арабия: От петролна суперсила до новия двигател на бъдещето
Мохамед бин Салман – силният човек, който превърна традициите в иновации
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Мохамед бин Салман – силният човек, който превърна традициите в иновации
Община Благоевград иска да стане собственик на ски зона „Бодрост - Картала" в Рила планина. Новината съобщи кметът Атанас Камбитов. Развитието на зимн...
Варна. Варна стана част от партньорския проект „Europe is our Playground" („Европа е нашето игрище"), заедно с общините Кавала, (Гърция), Варшава, (По...