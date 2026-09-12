Българска планина в топ 5 на Европа!
Източните Родопи влязоха в престижната фотопоредица
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Източните Родопи влязоха в престижната фотопоредица
Брюксел даде голямата награда „НАТУРА 2000"на БДЗП Европейската комисия връчи наградата „Натура 2000" на Българското дружество за защита на птиците (...
София. Новата песен на Мери Бойс Бенд "Ще успея ли някога да надбягам птиците" е посветена на Българското дружество за защита на птиците. Клипът е вдъ...