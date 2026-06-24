Чудесата на България

Славка Бозукова с висш църковен орден за Чудесата

Това се случи в деня на Йоан Кръстител на острова "Св. Иван"

Славка Бозукова с висш църковен орден за Чудесата
24 юни 26 | 13:35
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Екатерина Николова Екатерина Николова

Най-висшият църковен орден на Светата Сливенска митрополия получи днес Славка Бозукова, председател на общество "Културно наследство", и издател на медия "Стандарт" за огромния си принос, за съхранението и популяризирането на духовните чудеса на България и за 16-годишната национална кампания за опазване на културно-историческото наследство "Чудесата на България".

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Орденът "Св. Димитър Сливенски" й бе присъден от епархийския съвет на Сливенската митрополия и бе връчен лично от Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений. Това стана на тържествена света литургия в деня на рождението на Йоан Кръстител, отслужена на остров "Св. Иван" край Созопол.

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Литургията бе възглавена от Негово Високопреосвещенство пловдивският митрополит Николай, в служение с Негово Високопреосвещенство Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний, сливенския митрополит Арсений, Негово Преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп, смолянския епископ Висарион, и Величкият епископ Сионий.

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Това е второто Богослужение на остров "Св. Иван" след повече от 450 години прекъсване на духовна дейност в някогашния патриаршески манастир. В него преди 16 години големият български археолог Казимир Попконстантинов откри мощите на Свети Йоан Предтеча. Събитието даде старт на кампанитя "Чудесата на България".

С тържествената литургия бе осветен първият поклонниченския маршрут у нас- пътят към мощите на Св. Йоан Кръстител.

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"Вие сте съвремен будител, сърботник на БПЦ. С усърдната ви и всеотдайна дейност създадохте Бранд "Чудсата на България", каза митрополит Арсений, връчвайки ордена на Славка Бозукова.

"Църквата винаги е насърчавала хората, които работят за вярата, добави владиката.

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Той специално отбеляза ролята на госпожа Бозукова за излагането на мощите на Кръстителя преди 16 години в храм-паметник "Ал. Невски" в София, което бе осъщствено с помщта и благословението на пловдивския митпрополт Николай.

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"Благодаря на митрополит Арсений за високата чест. За мен и за екипа на медия "Стандарт" това е не само награда, а задължение и отговорност да работим още по-всеотдайно за вярата и християнските ценности и за популяризираен на дейността на църкавта, каза Славка Бозукова.

"Искрено се надявам, че заслужавам това отличие и ако то е така, то се дължи на подкрепата и напътствията н един човек, който повече от 20 години мога да нарека свой духовен наставник- митрополит Николай. Той ме е подкрепял в най-трудните моменти от професионалния ми път", добави тя.

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Г-жа Бозукова специлано благодари на Сливенския митрополит Арсений за подкрепата, която оказва на всички национални каузи на "Стандарт" - "Чудесата на България", борбата срещу кибер тормоза над децата, и защитата на православното семейство.

Тя изтъкна, че ставайки духовен водач на сливенската епархия митрополит Арсений е заредил с нова енергия и светлина целия регион като това събитие е поредното доказателство.

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"Истината е че България е оцеляла, защото е имала своята вяра. Днес някои удобно забравят това. Днес повече от всякога имаме нужда да пазим православието и вярата, затова приемам това отличие и давам обет от свое име и на колегите от "Стандарт", да пазим християнските ценности, дори ако трябва да влизаме в битки с неверниците и безродниците, които хвърлят политически катран по чистия духовен път, по който вървим", заяви още тя.

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Денят на Свети Йоан Кръстите започна с огромно литийно шествие, възглавено от митрополит Арсений, който изнесе мощите от храма "Св. св. Кирил и Методий" и с останалите представители на Светия синод тържествено ги пренесена остров Свети Иван. Стотици миряни от цялата страна и чужбина, повечето участници в първия поклоннически маршрут, участваха в литийното шестиве и литургията.

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Ето го цялото слово на г-жа Славка Бозукова:

Вярата винаги е спасявала България

"Няма по-голяма чест за една християнка да получи най-висш църковен орден. В същото време всеки, който ме познава, знае, че за мен това е не само награда, но и задължение и огромна отговорност с още по-голямо вдъхновение да защитавам православието и християнските ценности.

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Искам да благодаря на митрополит Арсений за това, че години наред е заедно с нас във всички кампании на медия „Стандарт“, в националната мисия „Чудесата на България“, в общата ни битка срещу кибертормоза за децата, както и в защитата на християнското семейство.

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Най-вече искам да му благодаря за това, че откакто е митрополит, в Сливенска епархия има нова духовна енергия, нова сила, която всички ние, християните усещаме.

Искрено се надявам, че заслужавам този орден. И ако това е така, то го дължа на един човек, когото дълбоко уважавам. Вече повече от 20 години приемам митрополит Николай като свой духовен наставник, който ми е помагал в най-трудните моменти от професионалния ми път.

И понеже сме тук, на това свещено място, в този свещен ден, в края на маршрута към мощите на свети Йоан Кръстител, който вчера заедно открихме, бих искал да кажа още само няколко думи.

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Преди 16 години, когато професор Казимир Попконстантинов откри тук мощите на свети Йоан Кръстител, това стана заряда за старта на кампанията „Чудесата на България“, която с Божията помощ и днес успешно развиваме.

Тогава заедно с проф. Попконстантинов и д Божидар Димитров - светла му памет, имахме една мечта – мощите да бъдат в центъра на поклоннически маршрут. Днес тази мечта е реалност благодарение на усилията на митрополита, на кмета и на нашите приятели от сдружение „Път към мощите на свети Йоан Кръстител“.

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Да, пътят има своята огромна символичност в християнството, в православието. Но когато този път води към мощите на свети Йоан Кръстител – пророка, който ни е показал Пътя Господен, за мен той има друг смисъл. Това не е само път, това е едно духовно прозрение - от светското към духовното, от планината към морето, от светското към светинята. Затова искам да ви кажа, всеки път когато си казваме, че това е нов маршрут, да не говорим, че той е само туристически или просто обиколка из мистичната Странджа. Не, това е духовен път към най-святото ни - път към нашата вяра, към историческата ни памет и към самите нас.

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Искам да завърша с пожеланието всички ние да продължим да имаме още мечти. Мечти, наистина този маршрут да бъде осеян с хиляди поклонници от България и от чужбина, които носят Христос в сърцата си, които се уповават с вяра, надежда, и които да вървят и да гледат не само Чудесата на България, но и силата на духовността. Заедно с това да разберат, че най-голямото чудо е не само светинята в края на маршрута. Най-голямото чудо е също така в пътя, който трябва да извървим, за да сме достойни да се докоснем до тази светиня.

Казвам това, защото истината е, че България се е запазила благодарение на вярата. Понеже много хора сякаш забравят това. Като носител на това отличие ще направя всичко възможно, заедно с моите колеги от "Стандарт", да запазим християнските ценности, вярата в Бога и православието, което е изконна същност и идентичност на българския народ, дори и с цената на битки с неверниците, с родоотстъпниците, които слагат катран върху духовния път, по който вървим. Благодаря още веднъж."

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Екатерина Николова
Автор Екатерина Николова

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