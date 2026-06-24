Славка Бозукова с висш църковен орден за Чудесата

Най-висшият църковен орден на Светата Сливенска митрополия получи днес Славка Бозукова, председател на общество "Културно наследство", и издател на медия "Стандарт" за огромния си принос, за съхранението и популяризирането на духовните чудеса на България и за 16-годишната национална кампания за опазване на културно-историческото наследство "Чудесата на България".

Орденът "Св. Димитър Сливенски" й бе присъден от епархийския съвет на Сливенската митрополия и бе връчен лично от Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений. Това стана на тържествена света литургия в деня на рождението на Йоан Кръстител, отслужена на остров "Св. Иван" край Созопол.

Литургията бе възглавена от Негово Високопреосвещенство пловдивският митрополит Николай, в служение с Негово Високопреосвещенство Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний, сливенския митрополит Арсений, Негово Преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп, смолянския епископ Висарион, и Величкият епископ Сионий.

Това е второто Богослужение на остров "Св. Иван" след повече от 450 години прекъсване на духовна дейност в някогашния патриаршески манастир. В него преди 16 години големият български археолог Казимир Попконстантинов откри мощите на Свети Йоан Предтеча. Събитието даде старт на кампанитя "Чудесата на България".

С тържествената литургия бе осветен първият поклонниченския маршрут у нас- пътят към мощите на Св. Йоан Кръстител.

"Вие сте съвремен будител, сърботник на БПЦ. С усърдната ви и всеотдайна дейност създадохте Бранд "Чудсата на България", каза митрополит Арсений, връчвайки ордена на Славка Бозукова.

"Църквата винаги е насърчавала хората, които работят за вярата, добави владиката.

Той специално отбеляза ролята на госпожа Бозукова за излагането на мощите на Кръстителя преди 16 години в храм-паметник "Ал. Невски" в София, което бе осъщствено с помщта и благословението на пловдивския митпрополт Николай.

"Благодаря на митрополит Арсений за високата чест. За мен и за екипа на медия "Стандарт" това е не само награда, а задължение и отговорност да работим още по-всеотдайно за вярата и християнските ценности и за популяризираен на дейността на църкавта, каза Славка Бозукова.

"Искрено се надявам, че заслужавам това отличие и ако то е така, то се дължи на подкрепата и напътствията н един човек, който повече от 20 години мога да нарека свой духовен наставник- митрополит Николай. Той ме е подкрепял в най-трудните моменти от професионалния ми път", добави тя.

Г-жа Бозукова специлано благодари на Сливенския митрополит Арсений за подкрепата, която оказва на всички национални каузи на "Стандарт" - "Чудесата на България", борбата срещу кибер тормоза над децата, и защитата на православното семейство.

Тя изтъкна, че ставайки духовен водач на сливенската епархия митрополит Арсений е заредил с нова енергия и светлина целия регион като това събитие е поредното доказателство.

"Истината е че България е оцеляла, защото е имала своята вяра. Днес някои удобно забравят това. Днес повече от всякога имаме нужда да пазим православието и вярата, затова приемам това отличие и давам обет от свое име и на колегите от "Стандарт", да пазим християнските ценности, дори ако трябва да влизаме в битки с неверниците и безродниците, които хвърлят политически катран по чистия духовен път, по който вървим", заяви още тя.

Денят на Свети Йоан Кръстите започна с огромно литийно шествие, възглавено от митрополит Арсений, който изнесе мощите от храма "Св. св. Кирил и Методий" и с останалите представители на Светия синод тържествено ги пренесена остров Свети Иван. Стотици миряни от цялата страна и чужбина, повечето участници в първия поклоннически маршрут, участваха в литийното шестиве и литургията.

Ето го цялото слово на г-жа Славка Бозукова:

Вярата винаги е спасявала България

"Няма по-голяма чест за една християнка да получи най-висш църковен орден. В същото време всеки, който ме познава, знае, че за мен това е не само награда, но и задължение и огромна отговорност с още по-голямо вдъхновение да защитавам православието и християнските ценности.

Искам да благодаря на митрополит Арсений за това, че години наред е заедно с нас във всички кампании на медия „Стандарт“, в националната мисия „Чудесата на България“, в общата ни битка срещу кибертормоза за децата, както и в защитата на християнското семейство.

Най-вече искам да му благодаря за това, че откакто е митрополит, в Сливенска епархия има нова духовна енергия, нова сила, която всички ние, християните усещаме.

Искрено се надявам, че заслужавам този орден. И ако това е така, то го дължа на един човек, когото дълбоко уважавам. Вече повече от 20 години приемам митрополит Николай като свой духовен наставник, който ми е помагал в най-трудните моменти от професионалния ми път.

И понеже сме тук, на това свещено място, в този свещен ден, в края на маршрута към мощите на свети Йоан Кръстител, който вчера заедно открихме, бих искал да кажа още само няколко думи.

Преди 16 години, когато професор Казимир Попконстантинов откри тук мощите на свети Йоан Кръстител, това стана заряда за старта на кампанията „Чудесата на България“, която с Божията помощ и днес успешно развиваме.

Тогава заедно с проф. Попконстантинов и д Божидар Димитров - светла му памет, имахме една мечта – мощите да бъдат в центъра на поклоннически маршрут. Днес тази мечта е реалност благодарение на усилията на митрополита, на кмета и на нашите приятели от сдружение „Път към мощите на свети Йоан Кръстител“.

Да, пътят има своята огромна символичност в християнството, в православието. Но когато този път води към мощите на свети Йоан Кръстител – пророка, който ни е показал Пътя Господен, за мен той има друг смисъл. Това не е само път, това е едно духовно прозрение - от светското към духовното, от планината към морето, от светското към светинята. Затова искам да ви кажа, всеки път когато си казваме, че това е нов маршрут, да не говорим, че той е само туристически или просто обиколка из мистичната Странджа. Не, това е духовен път към най-святото ни - път към нашата вяра, към историческата ни памет и към самите нас.

Искам да завърша с пожеланието всички ние да продължим да имаме още мечти. Мечти, наистина този маршрут да бъде осеян с хиляди поклонници от България и от чужбина, които носят Христос в сърцата си, които се уповават с вяра, надежда, и които да вървят и да гледат не само Чудесата на България, но и силата на духовността. Заедно с това да разберат, че най-голямото чудо е не само светинята в края на маршрута. Най-голямото чудо е също така в пътя, който трябва да извървим, за да сме достойни да се докоснем до тази светиня.

Казвам това, защото истината е, че България се е запазила благодарение на вярата. Понеже много хора сякаш забравят това. Като носител на това отличие ще направя всичко възможно, заедно с моите колеги от "Стандарт", да запазим християнските ценности, вярата в Бога и православието, което е изконна същност и идентичност на българския народ, дори и с цената на битки с неверниците, с родоотстъпниците, които слагат катран върху духовния път, по който вървим. Благодаря още веднъж."

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