Крепостта “Хоталич” е изгубеното чудо на България
Градът край Севлиево изплува от гъстата гора след 500 г. забрава
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Градът край Севлиево изплува от гъстата гора след 500 г. забрава
Резултатите се оказаха далеч по-значими и интригуващи, отколкото очаквахме, казва Биоло
Какъв пост написа Кеворк Кеворкян
Самият Леонардо ди Каприо беше в краката й. Тя минаваше за топмодел номер едно в света по времето, в което беше двойка с холивудската звезда. Сега е н...
Да, той вече направи концерти в София, на единия дори качи на сцената девойка и я целуна. Това е Енрике Иглесиас, разбира се. Мнозина от вас го познах...
Това хлапе сега е любимец на половината фенки по света. Певец, известен с романтичните си балади. Още един жокер - гостувал е в България. И предстои д...
Тя е толкова прочута, че нямаше шанс да не я познаете, дори снимана в гръб. Това е бразилският топмодел Жизел Бюндхен. Тук прави циганско колело на пл...
Те я толкова известна в света на манекенките, че едва ли се нуждаете от жокери. Само споменаването на родината й е достатъчно да назовете името на тоз...
Отново не срещнахте особени затруднения. Красавицата на снимката е Елизабет Хърли. Тук е на плажа в идеална форма, въпреки че отдавна е нахвърлила 40-...
Рубриката ни продължава с още една очарователна дама над 40. Доста над 40 в момента, в който е правена тази нейна секси снимка на плажа. Сега въпросна...
Ти помниш ли морето и...! Хм, това може би ще си помислят известен американски актьор и италиански футболист, делили леглото с тази 37-годишна сексбом...
Почти 100 процентова успеваемост показаха читателите ни. Да, това е немската манекенка Хайди Клум. На 42 години тя изглежда ослепително. И то след два...
Тя е изключително сексапилна и над 40 (по-точно сега е на 42 години). Доказателства, че в тази възраст някои дами стават най-сочни. А според проучвани...
Не беше трудно за повечето от вас да познаят футболиста на снимката. Това е Валери Божинов, направил си селфи след тренировка на "Партизан". Безспорно...
На този мачо се пада честта да бъде вторият български футболист в рубриката ни. Първият беше Бербатов, разбира се. Нападателят на снимката също като М...
Отново бяхте бързи и точни. Доста от вас познаха малкото момиченце на снимката. Това е Майли Сайръс. Актриса, певица, новият идол на тийнейджърите. Ни...
Тя е прочута певица, актриса, авторка на текстове. Идол на милиони тийнейджъри по цял свят. Пробива още като дете на малкия екран. И години е на върха...
Доста голям беше процентът на читателите, които познаха певеца на снимката. Да, това е Рики Мартин. Латино идолът, който разбиваше наред класациите с...
Леле! Този певец имал яки мускули. Не е трудно да ги направи, тъй като песните му предполагат бесни латино танци и той се раздава по сцената. Напослед...
Носителката на Оскар затрудни част от вас, верни наши читатели, но не всички. Това е актрисата Хелън Хънт, носителката на Оскар за женска роля в хита...