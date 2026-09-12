Лято на находките: след мамута край Русе и динозавър край Трън
На впечатляващата вкаменелост се е натъкнал палеонтологът Георги Севов
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На впечатляващата вкаменелост се е натъкнал палеонтологът Георги Севов
Намериха фосили на древно животно
Гръмовержецът на Стъртън съчетава странни анатомични черти
Учени откриха фосили от нов вид древно човешко същество в региона на Афар, Етиопия. Изследователите са намерили части от челюст и зъби, които датират...
Променящи климата микроби мoже би са причинили най-голямото масово измиране в историята преди 252 млн. години. Този нов сценарий, който се основава н...