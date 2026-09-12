Важни промени за Гражданска отговорност разглежда парламентът
Въвежда се хармонизиран механизъм на ниво Европейски съюз за гарантиране вземанията на увредените лица
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Въвежда се хармонизиран механизъм на ниво Европейски съюз за гарантиране вземанията на увредените лица
Край на игрите за големи обезщетения
Съществени промени и при майчинството
Платформата трябва да се съобрази с Кодекса на ЕС за дезинформацията
Гласуването на поправките за вота се отлага за вторник
Ние сме единствената страна в света, която провежда избори с частна фирма, каза Радомир Чолаков
Синдикатът предлага промени в Кодекса на труда
На заседанието присъстваха депутатите на ГЕРБ-СДС, ДПС и „Възраждане“ и двама от „БСП за България“
Комисията по правни въпроси подкрепи идеята на управляващите от ГЕРБ за промени в изборното законодателство, свързано с машинното гласуване
Това са част от промените в Семейния кодек
Чрез социалната политика трябва да се решават проблемите на хората, категоричен е депутатът от ДПС
"ГЕРБ и ДПС хвърлиха „горещия картоф“ в полето на коалициите".Така коментира пред Радио Стара Загора промените в Изборния кодекс политологът Първан Си...
Отрицателният вот ще присъства и на балотажа за президент Отпадане на тавана от 35 секции за чужбина, повече от една урна в една секция за страните,...
ГЕРБ, патриоти и реформатори се разбраха за промени в Изборния кодекс Споразумение между ГЕРБ, реформаторите и Патриотичния фронт за промени в Изборн...
Вчера, в Пловдив се състоя историческа среща между представители на всички по-големи агитки у нас. На сбирката бе решено да се приемат правила в "ултр...
Парламентът одобри на първо четене изцяло нов Кодекс за застраховането, предаде Агенция „Фокус". В подкрепа на новия Кодекс гласуваха 80 депутати, 8 с...
Парламентът реши на първо четене да отпадне задължението за предварителните графици за отпуските. Освен това вече няма да е задължително изискването р...
София. Мнението на гилдията на адвокатите е много важно за законодателната власт и със сигурност ще бъде взето под внимание преди приемането на Наказа...
София. Българският медиен съюз изпрати днес становище до Министерство на провосъдието във връзка с представения от министър Златанова на 21 декември 2...
София. Етичната комисия на Висшия съдебен съвет реши, че съдията от Върховния административен съд Веселина Тенева не е нарушила кодекса на магистрата....